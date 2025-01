Equipe da Secretaria de Cultura e Turismo participa de encontro de gestores em São Paulo

Nesta quarta-feira, 29, a diretora de Cultura e Turismo Roniana Valentim e os técnicos da secretaria Kleber Santos e Éric Apolinário participaram do Encontro de Gestores Cult SP promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

O encontro foi sediado na Sala São Paulo e reuniu representantes de mais de 500 municípios do estado. O ator, autor e diretor, Odilon Wagner fez a abertura e falou dos impactos da indústria cultural na economia nacional. Em seguida, a secretária Marília Marton conduziu os anúncios para o setor que incluem o lançamento do primeiro lote de Editais de Difusão a partir do dia 3 de fevereiro, com investimento de R$ 16,6 milhões, além da criação de uma trilha formativa do CULTSP PRO, voltada para gestores públicos da cultura. “No ano passado, conseguimos alcançar todos os municípios com nossas ações culturais, e seguimos firmes no compromisso de levar cada vez mais cultura para todas as regiões de São Paulo, apoiando também as iniciativas locais”, afirmou Marilia Marton.

“Foi um encontro muito importante para estreitar os laços do município com o Governo do Estado e também para que pudéssemos conhecer todos os projetos e conferir em quais deles Itapira poderá ser beneficiada”, avaliou a diretora Roniana. Em relação à formação CULTSP PRO, ela informou que o município fará a inscrição logo na segunda-feira, quando serão abertas. “Nós iremos participar de todas as ações do Governo Estadual para que nossas equipes estejam cada vez mais preparadas e também para buscar recursos para nossa cidade”, completou.

Durante o evento, os participantes também puderam visitar stands de organizações culturais e conhecer programas gratuitos, ações formativas e projetos que podem ser levados aos municípios paulistas.