Equipe de Basquete ‘Beco Pedreira’ está disputando Campeonato Regional em Holambra

A cidade de Holambra está promovendo um ‘Campeonato Regional de Basquete’ e a equipe Beco Pedreira está representando o Município na competição que conta com a participação de times da Região Metropolitana de Campinas.

No último final de semana o Beco Pedreira enfrentou a forte equipe de Limeira e foi derrotado pelo placar de 86 a 38. “Nossa equipe de Basquete é nova e vem realizando seus treinos na Quadra de Esportes ‘José Carlos Berlofa’, a conhecida Quadra do Piu Piu”, ressaltou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

A competição volta a ter seus jogos no mês de agosto, já no mês de outubro, a equipe do Beco Pedreira estará disputando o Campeonato Municipal de Aguai, com o apoio da Administração Municipal.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP