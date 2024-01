Equipe de Força Tática Captura Procurado Durante Operação Impacto em Itapira

Da Redação

Na tarde do dia 30 de janeiro, durante operação impacto coordenada pela equipe de Força Tática, em conjunto com a 3° Companhia da Polícia Militar, resultou na captura de um procurado no município de Itapira. O indivíduo, identificado como M. V. N. S., foi localizado durante um Patrulhamento Tático na região, onde estava sendo realizada a Operação Adaga VII.

As autoridades receberam informações sobre a presença do indiciado na área e agiram rapidamente. Durante a abordagem, o suspeito tentou se identificar utilizando um nome falso, porém, após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmada sua verdadeira identidade e o mandado de prisão contra ele.

Após ser confrontado com os fatos, M. confessou sua verdadeira identidade. Ele foi imediatamente detido pela equipe de Força Tática e conduzido ao Departamento de Polícia de Itapira. No local, o delegado de plantão foi informado sobre a situação e elaborou o Boletim de Ocorrência registrando a captura do procurado.

M. permanece sob custódia das autoridades e à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. A rápida resposta e eficiência da equipe de Força Tática demonstram o compromisso das forças policiais em garantir a segurança e a ordem pública na região de Itapira.