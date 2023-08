Equipe do Saean conclui treinamento para uso de novo hidrojato

Aulas práticas e teóricas aconteceram nesta segunda (21); equipamento atua na limpeza e desobstrução das redes de esgoto de Artur Nogueira

A equipe do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) concluiu o treinamento para uso do hidrojato recém adquirido pela autarquia. As aulas teóricas e práticas aconteceram na última segunda-feira (21) e capacitaram os agentes para utilizar o equipamento que auxilia na limpeza e desobstrução das redes de esgoto.

O hidrojato é uma ferramenta essencial para o aprimoramento das operações do Saean. A alta pressão permite a remoção eficiente de detritos, incrustações e obstruções, garantindo um sistema mais eficaz e confiável para a população de Artur Nogueira.

A presidente da autarquia, Gabriela Montoya, explica que o hidrojato foi adquirido utilizando recursos provenientes do leilão de sucata promovido pelo próprio Saean.

“O novo equipamento auxilia nossa equipe a prestar um serviço ainda mais eficiente. Uma limpeza que antes demorava cerca de uma hora e era feita manualmente, agora é concluída em poucos minutos”, disse Gabriela.

A superintendente destaca que o equipamento próprio é um diferencial em relação a outras autarquias e serviços de água e esgoto dos municípios vizinhos.