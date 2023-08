Equipe Policial do 26º BPM/I Realiza Prisão em Flagrante após Furto em Mogi Mirim

Da Redação

Foto: Divulgação PM

Em uma ação rápida e eficaz, a equipe do 26ºBPM/I Batalhão da Polícia Militar, composta pelo 3º Sargento Ambrósio e o Cabo PM Negro, realizou uma prisão em flagrante na tarde do dia 15, por volta das 15h40, na rua Conde de Parnaíba, em Mogi Mirim.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, correndo com objetos nas mãos. Prontamente, a equipe realizou a abordagem para verificar a situação. Após a abordagem, ficou evidente que o homem estava carregando roupas ainda com as etiquetas de duas lojas da região.

Através de uma verificação minuciosa, a equipe policial confirmou que o indivíduo havia praticado um furto nos estabelecimentos comerciais.

Diante das evidências, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial de Mogi Mirim. No local, foi lavrado o flagrante pelo crime de furto, conforme o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. O sujeito permaneceu sob custódia da polícia, à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais.

A ação da equipe policial demonstra a importância da vigilância constante por parte das forças de segurança, que estão sempre atentas para garantir a ordem e a tranquilidade da população. A rápida resposta da Polícia Militar reflete o compromisso em coibir atividades criminosas e manter a cidade segura para todos os cidadãos.