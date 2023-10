Equipe Sub-14 de Vôlei Feminino de Pedreira vence equipes de Socorro e Itapira na Copa ADR

No último fim de semana, a equipe Sub-14 de Vôlei Feminino de Pedreira demonstrou seu talento e determinação ao enfrentar as equipes de Socorro e Itapira na emocionante Copa ADR (Associação Desportiva Regional). Com impressionantes vitórias de 3 x 0 em ambos os jogos, a equipe de Pedreira segue invicta na competição.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou seu orgulho pela performance da equipe. “É incrível ver essas jovens atletas de Pedreira em ação. Elas demonstram não apenas talento, mas também disciplina e paixão pelo esporte. A conquista de duas vitórias consecutivas é um testemunho do trabalho árduo, dos treinadores e de todos os envolvidos no apoio a essa equipe. Continuaremos a apoiar essas atletas promissoras, e acreditamos que elas têm um futuro brilhante pela frente”, concluiu.