EQUIPE SUB 16 DE FUTSAL JAGUARIUNENSE DISPUTA A FINAL DA ADR NESTE DOMINGO

No próximo domingo, dia 19 de novembro, a equipes jaguariunese Sub 16 viaja até Artur Nogueira para a participar da final do Campeonato de Futsal da Associação Desportiva Regional (ADR).

O jogo da seleção Sub 16 será às 10:30 no Ginásio do Itamaraty contra o time de Arthur Nogueira.

As equipes do Sub 12 e Sub 14 de Jaguariúna perderam na semifinal da categoria e não participam da final. Os jogos finais da ADR acontecem neste fim de semana em todas as categorias.