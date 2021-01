Equipes da Prefeitura de Mogi Mirim trabalham em reparos emergenciais após temporais

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das secretarias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente e Serviços Municipais já está trabalhando na recuperação dos estragos causados pelos dois últimos temporais que atingiram a cidade no fim de 2020.

Entre os serviços já iniciados estão a coleta de galhos na área central, a recuperação de estradas rurais em estado mais crítico, como a via de acesso à região da Chácara das Uvas e a limpeza e recuperação da margem do córrego Santo Antonio.

“Estamos priorizando os reparos emergenciais. No córrego Santo Antonio, por exemplo, uma árvore caiu sob a ponte na altura da Avenida Adib Chaib e solapou toda a terra da cabeceira da ponte. Interditamos meia pista para a limpeza e as obras de reconstrução. Este é um caso emergencial, já que a estrutura da ponte não pode ser danificada”, declarou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Oberdan Quaglio.

Ainda no córrego Santo Antonio, em trecho da Avenida Brasil sentido centro-bairro, uma erosão destruiu parte da margem. O local está parcialmente interditado e as equipes da Prefeitura já trabalham no local.

A previsão das secretarias é que dentro de 15 a 20 dias, todos os reparos emergenciais relativos às chuvas estejam concluídos.

DEFESA CIVIL

De acordo com a Defesa Civil foram registradas mais de 80 ocorrências de 14 de dezembro de 2020 até hoje. A maioria das ocorrências é relativa à queda de árvores sobre calçadas e vias públicas. Também foram registrados casos de alagamentos, erosão em loteamentos e danos em telhados, como na sede do Tiro de Guerra e na Santa Casa.

A Defesa Civil segue acompanhando caso a caso, mas solicita que a população tenha paciência ao requisitar atendimento. “Vamos atender a todos, mas os casos em que há risco iminente são prioritários”, ressaltou a agente da Defesa Civil, Elaine Cristina Navarro.

Os munícipes podem protocolar as ocorrências junto à Prefeitura ou entrar em contato direto com a Defesa Civil pelos telefones 199 e 3862-9474.