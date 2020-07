Equipes da prefeitura instalam academia ao ar livre na Praça da Justiça

Na tarde desta quinta-feira, 23, as equipes da prefeitura executaram a instalação da Academia ao Ar Livre na Praça da Justiça, no bairro Jardim Galego. A academia conta com oito equipamentos e está localizada na parte de cima da praça, próximo aos lagos.

Apesar de instalados os aparelhos permanecerão lacrados até que sejam completamente fixados e só serão liberados para uso da população após a entrega da obra, que já está em sua fase final.