Equipes estão prontas para o retorno da “Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador” no sábado, 1º de fevereiro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, iniciou no dia 30 de novembro de 2024, a “Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador 2024/2025”, com os jogos sendo disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, Praça de Esportes João Castelo, no bairro Jardim Andrade, e no Campo Senhor Aparecido, na Praça de Esportes Luiz Geraldo, no bairro Jardim Triunfo.

No total 10 equipes estão disputando a 1ª Divisão e 23 equipes a 2ª Divisão. “Após uma parada para as festividades de fim de ano e a reforma das praças esportivas a competição retornará no sábado, 1º de fevereiro, com jogos emocionantes”, destacam os organizadores.

A 3ª Rodada da 2ª Divisão terá os seguintes jogos no sábado, 1º de fevereiro, no Campo do Jardim Andrade: 13h45 – Atlético Kobayashi x Pedreira Futebol Clube; 15h45 – Jardim Marajoara x Independente. Ainda no sábado, no Campo do Jardim Triunfo: 13h45 – Guerreiros da Fé x Portuguesa; 15h45 – Esporte Clube Santa Sofia (Juvenil) x Vila Cáu. No domingo, 02 de fevereiro, os jogos da 2ª Divisão terão sequência no Campo do Jardim Andrade: 8h15 – União Entre Amigos x Clube Recreativo Vale Verde; 9h45 – União Marajoara x Beco. No Campo do Jardim Triunfo: 8h15 – Esporte Clube Santa Sofia Junior x Atlético Marajoara; 9h45 – Bull Dogs x Santa Cruz.

Pela 1ª Divisão as equipes estarão disputando a 4ª Rodada com jogos no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini. No sábado, 1º de fevereiro, às 13h45 – Esporte Clube Santa Sofia x Soiças; 15h45 – Triunfo Futebol Clube x Parentes Futebol Clube. A rodada terá sequência no domingo, 02 de fevereiro, às 8h15 – Arsenal (A) x Sociedade Triunfo Junior; 9h45 – Kobayashi x Sociedade Triunfo.