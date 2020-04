Escola da Água está com inscrições abertas para o novo curso online “Resiliência aos Eventos Extremos”

A Escola da Água e Saneamento, uma inciativa do Consórcio PCJ em parceria com a ARES-PCJ e Agência de Bacias PCJ, está com as inscrições abertas para o novo curso online “Resiliência aos Eventos Extremos – Case Piscinões Ecológicos e Bacias de Retenção”, no site escola.agua.org.br.

O curso é composto por três encontros virtuais que abordarão as mudanças climáticas ao longo dos anos e sugere ações de contingenciamento para os impactos gerados por esses fenômenos.

Chuvas como as registradas no primeiro trimestre de 2020 em várias cidades do Sudeste expõe a necessidade urgente dos municípios se preparem melhor para a ocorrências de eventos hidrológicos extremos. Para se ter ideia, apenas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, choveu no trimestre quase o esperado para o ano todo, foram 1580 mm até o dia 21 de março, quando o esperado para o ano todo é 1603 mm, segundo o Climatempo. As precipitações em São Paulo no mês de fevereiro foram as mais volumosas dos últimos 70 anos e causaram estragos na capital e na Baixada Santista.

Aplicado pelo assessor técnico do Consórcio PCJ, Flávio Forti Stenico, o curso mais recente da Escola da Água tem o objetivo de capacitar comunidade e gestores públicos com medidas para amenizar os impactos de picos de precipitações nas cidades e área rural. A primeira videoaula aborda o tema “Eventos Climáticos Extremos”, com apresentações de dados sobre as variações de temperatura e como isso está alterando as precipitações atuais. Além disso, a videoaula conta também com a participação da pesquisadora do Cepagri da Unicamp, Ana Ávila, que realiza análises sobre o cenário climático atual e futuro.

A segunda videoaula trata sobre “Piscinões Ecológicos Urbanos” e atenta para a sua eficiência em reservar água durante fortes chuvas, ao mesmo tempo que promove a recarga gradual do lençol freático, aumentando a disponibilidade hídrica local. Na última videoaula traz como tema “Bacias de Retenção” suas vantagens em áreas rurais, ao melhorar o escoamento de água pluvial em estradas vicinais, reservando grandes volumes que irão recarregar também os lençóis freáticos dessas regiões, ampliando as vazões de rios e nascentes.

Esse é terceiro curso online promovido pelo Consórcio PCJ em sua ferramenta digital. O primeiro ocorreu em 2018 e teve como tema “Ecoturismo”, e o segundo em 2019 sobre “Água e Saneamento – Disponibilidade e Sustentabilidade”. A ampliação da iniciativa com a Escola da Água e Saneamento busca atender o público de educadores, mas também os técnicos da área de Saneamento.

A partir de abril um novo curso será iniciado online: “Os ODS e a Agenda 2030”, como parte das capacitações do projeto Gota d’Água 2020, que terá como tema “Os ODS na construção do mundo que queremos”. O projeto pretende capacitar educadores e alunos sobre a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A Escola da Água e Saneamento nasceu da parceria entre Agência das Bacias PCJ, ARES-PCJ e Consórcio PCJ, com a assinatura do termo de Cooperação Institucional em 28 de setembro de 2018, com o objetivo de criar uma central de cursos na área de saneamento e recursos hídricos, para capacitar operadores e técnicos dos serviços de abastecimento e, assim, gerar melhoria nos serviços prestados à população. A condução do projeto ficou à cargo do Consórcio PCJ.

Em seu primeiro ano de existência, a Escola da Água já formou quatro turmas do curso presencial “Instalação e Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto”, e a aplicação de dois cursos de EAD (Ensino à Distância), pela plataforma on line, com os temas de “Ecoturismo” e “Água e Saneamento”. O último curso presencial aconteceu na cidade de Piracicaba (SP), entre os dias 04 e 19 de novembro. Em apenas um ano, foram quase 300 alunos capacitados pelo projeto.

Mais informações sobre a Escola da Água e Saneamento podem ser obtidas no site www.agua.org.br/cursos ou pelo site da escola: www.escola.agua.org.br.