ESCOLA DAS ARTES ABRE MATRÍCULA PARA MAIS DE 30 CURSOS GRATUITOS

A Escola das Artes de Jaguariúna iniciará na próxima segunda-feira,

dia 15, o período de matrículas para novos alunos. São 680 vagas

remanescentes que serão abertas em mais de 33 cursos.

Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de agosto na unidade da

Escola das Artes do Parque Santa Maria, de segunda a sexta-feira, das 8h

às 13h e das 14h30 às 18h. Será permitida uma matrícula por aluno.

A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna informa que para

realizar a matrícula é necessário apresentar a cópia do cartão

cidadão, cópia do RG, CNH ou Certidão de Nascimento e cópia do

comprovante de residência.

CURSOS OFERECIDOS:

Artes Digitais

Artesanato

Ateliê de Artes para crianças

Ballet

Bateria

Capoeira

Cinema

Canto Coral

Cordas – Violino e Violoncelo

Dança Contemporânea

Dança de rua

Dança do ventre

Dança do ventre aeróbica

Espanhol

Fotografia

Gastronomia módulo I

Inglês

Jazz Dance

Libras

Maquiagem Artística

Musicalização Infantil

Perfumaria e Decoração

Piano

Pilates

Ritmos

Sapateado

Sopros – Saxofone, Flauta e Clarinete

Teatro

Teatro Musical

Teclado

Técnica Vocal

Viola Caipira

Violão