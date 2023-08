Escola das Artes de Jaguariúna Celebra 10 Anos de Arte e Cultura!

Jaguariúna viveu um final de semana repleto de arte e cultura em comemoração aos 10 anos da prestigiada Escola das Artes. O espetáculo “A Viagem Mágica” encantou a plateia ao relembrar as peças e momentos marcantes dessa década de história artística.

A Secretária de Turismo e Cultura, Graça Albaran, foi uma presença especial nas celebrações, expressando seu amor incondicional pelo projeto. A escola, que oferece mais de 40 cursos e já atendeu mais de 3500 alunos, é reconhecida não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, com premiações nos Estados Unidos e na Itália.

O Prefeito Gustavo Reis marcou presença no evento, enfatizando a importância de investir em arte e cultura como agentes transformadores de vidas. Ele também parabenizou o grandioso trabalho realizado por Graça Albaran à frente desse projeto, que já impactou positivamente mais de 30 mil pessoas ao longo dessa década.

Ao longo dos anos, a Escola das Artes de Jaguariúna se tornou um verdadeiro ponto de encontro para a diversidade cultural da região, celebrando a riqueza e criatividade de cada indivíduo. Com mais de uma década de existência, ela continua a enriquecer a vida de inúmeras pessoas, estimulando a criatividade e o amor pelas artes.

A Escola das Artes se consolida como um celeiro de talentos e um destaque no cenário artístico e cultural do país. Que venham mais dez anos de sucesso e realizações, compartilhando arte e cultura com toda a comunidade e inspirando novas gerações de artistas!