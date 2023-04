ESCOLA IRINEU ESPEDITO FERRARI RECEBE PROGRAMA BOMBEIRO NA ESCOLA

A Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari recebeu nesta quarta-feira, dia 26 de abril, o Programa Bombeiro na Escola.

O programa estadual, que é coordenado em Jaguariúna pelo cabo PM Leandro Augusto, do Corpo de Bombeiros, tem o objetivo de despertar nos jovens o senso de cidadania e responsabilidade social, melhorando o convívio na sociedade, com noções de primeiros socorros e prevenção de acidentes.

Segundo o cabo Leandro, o “objetivo é atender 100% das escolas do município ao longo do ano” com o programa. “No ano de 2022, formamos cerca de 1.307 alunos na nossa área de atuação, que inclui Jaguariúna. E em 2023 pretendemos dobrar esse número”, disse.

Além do trabalho desenvolvido com os alunos, os Bombeiros também fazem treinamentos e palestras com direcionamento aos professores e colaboradores das escolas.

Para a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão, o programa Bombeiro na Escola é essencial para levar mais cidadania e responsabilidade para as crianças.

Fotos: divulgação