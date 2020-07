Escolas da Rede Municipal de Ensino de Pedreira recebem reconhecimento do estudo “Educação que Faz a Diferença” do Tribunal de Contas

O projeto “Educação que Faz a Diferença” é fruto de uma parceria entre o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), o Instituto Rui Barbosa e os Tribunais de Contas do País com jurisdição na esfera municipal.

Pedreira, através de sua Rede Municipal de Ensino, recebeu o selo “Bom Percurso” atribuído a somente 31 municípios do Estado de São Paulo. “O prêmio vem comprovar que nossas Escolas Municipais apresentam trajetórias bastante positivas, com avanços consistentes na aprendizagem dos estudantes ao logo dos anos”, ressaltou a secretária municipal de Educação Mariangela Rodrigues.

O Instituto Rui Barbosa é uma associação civil de estudos e pesquisas que tem como objetivo aprimorar as atividades exercidas nos Tribunais de Contas do Brasil, para isso, realiza capacitações, seminários e debates, entre outras atividades. Atualmente, 8 (oito) comitês técnicos fazem parte de sua composição, sendo um deles voltado à divulgação de informações e à busca por melhorias na área de Educação. Foi do presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, Cezar Miola, que surgiu a motivação de identificar boas práticas no Ensino Público a fim de que pudessem ser disseminadas pelo País, gerando aprendizados para novos modelos de políticas públicas na área. A atuação dos Tribunais de Contas busca reforçar um outro aspecto da atividade desses órgãos de controle e fiscalização: o potencial de induzir boas práticas nas redes de ensino, com um olhar de colaboração e de compromisso com a qualidade da Educação.

“O principal objetivo do projeto é identificar e difundir as boas práticas dos municípios brasileiros no Ensino Fundamental. Trata-se de um novo olhar do controle externo, procurando propagar experiências que possam servir de referencial, visando à concretização do direito fundamental da educação”, explica o conselheiro Cezar Miola.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior o recebimento do selo “Bom Percurso” do Tribunal de Contas vem comprovar a qualidade do ensino oferecido pela Rede Municipal. “Devemos parabenizar todos os profissionais que atuam na área, nossos cumprimentos a secretária Mariangela Rodrigues, aos professores, coordenadores, diretores, vice-diretores, técnicos da merenda e limpeza. Vocês são campeões”, destacou o prefeito Hamilton Bernardes.