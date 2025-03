Escolas Municipais de Amparo recebem o “Prêmio Excelência Educacional!”

Com sete escolas municipais em destaque pelo SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), Amparo foi premiada pelo Governo do Estado de São Paulo com o “Prêmio de Excelência Educacional”. A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira, 25 de março de 2025, no “Memorial da América Latina”, em São Paulo, e reuniu diversas autoridades, educadores e representantes municipais. Amparo esteve representada pelo Secretário Municipal de Educação e membros da equipe.

O “Prêmio de Excelência Educacional” é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e visa reconhecer e premiar as escolas públicas municipais que alcançaram excelentes resultados na alfabetização e na aprendizagem dos seus estudantes. Faz parte também do programa “Alfabetiza Juntos SP”, que tem como objetivo garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental.

A premiação consiste no recebimento de recursos financeiros pela gestão escolar. Conforme Resolução SEDUC nº 103, de 26 de novembro de 2024, as escolas que atingiram a meta, receberão R$ 100 por aluno, que deverão ser utilizados exclusivamente para melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem.

Os critérios para a seleção das escolas premiadas incluíram os resultados do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e o índice de Excelência Educacional. Além disso, as escolas deveriam alcançar as metas de alfabetização estabelecidas pelo programa Alfabetiza Juntos SP.

Das 10 escolas do Ensino Fundamental de Amparo, nove realizaram as avaliações do SARESP de Língua Portuguesa e Matemática, sendo sete escolas premiadas.

As avaliações ocorreram no mês de novembro de 2024 para os alunos do 2º e 5º ano, com a participação de 429 alunos do 2º ano e cerca de 370 alunos do 5º ano.

As escolas municipais que atingiram as metas e foram premiadas são:

CIME Peter Pan

EMEF Gasparzinho

EMEF Profª Clarinda de Almeida Mello

EMEF Profª Floripes Bueno da Silva

EMEF Profª Gislene Aparecida da Costa Corrêa

EMEF Profª Jacyra Ribeiro Guilardi

EMEF Raul de Oliveira Fagundes