Escritor Jorge Caldeira ministra palestra em São João da Boa Vista/SP

Membro da Academia Brasileira de Letras, é escritor e professor doutor em Ciência Política, mestre em sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela USP

Ele tem 64 anos e mais de 15 livros lançados, o mais recente, Brasil: Paraíso Restaurável, no qual apresenta análises econômicas amparadas em gráficos, infográficos e mapas até então pouco conhecidos, revelando o que o mundo já fez, tem feito e está projetando para este novo futuro. Este é Jorge Caldeira, escritor consagrado e membro da Academia Brasileira de Letras, que estará em São João da Boa Vista, no dia 21 de outubro, a partir das 19h30 para uma palestra gratuita e aberta ao público, a convite da Academia de Letras de São João da Boa Vista/SP.

Gratuito e aberto ao público, o evento faz parte de uma série de ações, propostas pela diretoria da Academia de Letras (biênio 2023-2024), com o intuito de discutir temas de interesse da sociedade. Já palestraram na academia o presidente do Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo, Sidney Beraldo, e a advogada e escritora Luiza Nagib.

As boas vindas de São João ao escritor, que também é professor doutor em Ciência Política, mestre em sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela USP, serão dadas pela acadêmica e professora do Unifae, Carmen Lia Botelho Romano.

As palestras sempre abordam diferentes temáticas e são ministradas por profissionais de áreas distintas, para fomentar a ampla discussão de temas relevantes para a sociedade. “A Academia é este lugar, onde podemos nos encontrar para discutir, fomentar e partilhar ideias que influenciam a vida das pessoas”, comenta o presidente da Academia, Antonio Carlos Rodrigues Lorette.

PERFIL – Jorge Caldeira é autor de 15 livros sobre História do Brasil, entre os quais se destacam “Mauá, Empresário do Império” e “História da Riqueza no Brasil”. Seus temas cobrem desde a colônia (“O Banqueiro do Sertão”, biografia do padre e empresário Guilherme Pompeu de Almeida – 1656/1713), até tempos recentes (“Ronaldo, Glória e Drama no Futebol Globalizado”).

Desde 1995, quando lançou o conjunto livro/CD-Rom/site “Viagem pela História do Brasil”, aplica fortemente TI ao conhecimento de sua área. Disso resultaram obras como o site www.obrabonifacio.com.br, a maior reunião existente de documentos históricos sobre o patriarca da independência.

As novas aplicações estão por trás de conhecimentos renovados do passado brasileiro, presentes, por exemplo, nos nove volumes da coleção “Formadores do Brasil” (além da direção geral, organizou os volumes “José Bonifácio de Andrada e Silva” e “Diogo Antonio Feijó”), no livro “Brasil, a História Contada por Quem Viu” (reunião de documentos em primeira pessoa de testemunhos pessoais dos eventos de cinco séculos), além dos últimos lançamentos, “101 Brasileiros que fizeram História”; “História da Riqueza no Brasil” e “Brasil: Paraíso Restaurável”. Atualmente passou a ocupar a Cadeira n.16 na ABL.

A empresa que fundou, Mameluco Edições, presta serviços de comunicação e tratamento informático de arquivos históricos. Tem em seu portfólio serviços para Votorantim, Natura, O Estado de S. Paulo, Unipar, Sesc-SP e Casa do Pinhal.

Caldeira foi publisher da revista Bravo!, consultor do Projeto Brasil 500 Anos, da Rede Globo, editor-executivo da revista Exame, editor do Caderno Ilustrada e da Revista da Folha, do jornal Folha de S. Paulo, editor de economia da revista IstoÉ e editor da Revista do Cebrap.

SERVIÇO: Palestra

Data: 21 de outubro de 2023

Horário: 19h30

Local: Sede da Academia de Letras de São João da Boa Vista/SP

Estação das Artes João Roberto Simões

Praça Rui Barbosa, 41, no Bairro do Rosário.

Entrada franca