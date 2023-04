ESG é um dos diferenciais da Águas de Holambra

O termo ESG tem aparecido cada dia mais no nosso dia a dia. Mas você sabe o que ele significa? ESG, do inglês, Environmental, Social and Governance (Meio Ambiente, Social e Governança) surgiu porque as questões ambientais, sociais e de governança, passaram a ser consideradas essenciais nas análises de riscos e nas decisões de investimentos. “A sigla diz respeito à integração da geração de valor econômico aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais, éticas e de transparência, por parte das corporações”, resume a diretora presidente da Águas de Holambra, Silvia Leticia Tesseroli.

Segundo ela, essa é uma frente que as empresas demonstram responsabilidade e comprometimento com o mercado em que atuam, com seus consumidores, fornecedores, colaboradores e investidores. “Na verdade, ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial em si”, afirma Silvia.

A prática ESG é uma realidade nos processos da Águas de Holambra, que tem, como exemplo, uma política bastante definida com relação ao bem-estar de seus colaboradores, oferecendo diversos benefícios.

ESG – A agenda que envolve ESG (Ambiental, Social e Governança), tem sido cada vez mais relevante na sociedade, nos conselhos de administração das empresas, na transformação dos negócios, além de influenciar nas tomadas de decisões de investidores em todo o mundo.

O critério ambiental inclui exigências como a gestão de resíduos, a política de desmatamento, o uso de fontes de energia renováveis, o posicionamento da empresa em relação a questões de mudanças climáticas, entre outros. Para os investidores, por exemplo, é essencial entender como a empresa preza pelo bem-estar dos funcionários e da sociedade onde atua.

No eixo Social, encontra-se também a relação com fornecedores. Avaliá-los do ponto de vista dos critérios em ESG em relação a trabalho infantil, trabalho escravo, atuação em áreas desmatadas ou queimadas, promovendo transparência na relação.

Em ESG, o aspecto governança foca na atuação ética, íntegra e transparente, observando em como a gestão toma a decisão e orienta seus colaboradores a atuarem com os mesmo cuidados. Nesse caso, a prática ESG (Environmental, Social and Governance) busca identificar se a corporação, seus administradores, sócios e colaboradores atuam de forma a gerar valor para a sociedade.