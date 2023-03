Espaço Cultural Maria Monteiro tem espetáculo de stand up comedy dia 1/04

O teatro do Espaço Cultural Maria Monteiro, na Vila Padre Anchieta, recebe no dia 1º de abril, às 19h, o espetáculo “Eu não morri, Sobrevivi”, com o comediante Vertulino Vieira.

É um stand up comedy onde ele conta de uma forma humorada as tragédias da sua vida no palco e vida.

O espetáculo contará também com a participação de outro comediante, Matheus Oliveira. Os ingressos estão à venda por R$ 10,00. Mais informações pelo telefone (19) 98223-2525.

Serviço:

“Eu não morri, Sobrevivi”

Dia: 1/04

Horário: às 19h

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro, Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n, no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Campinas