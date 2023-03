Espaço Encena apresenta o filme “As Nadadoras”

No último sábado, dia 25 de março, no auditório da APM, no Hospital 22 de Outubro, foi exibido a primeira edição de 2023 do projeto Espaço Encena.

“As Nadadoras” foi o filme escolhido para o debate. Baseado em fatos reais, o filme conta a luta de duas irmãs apaixonadas por natação, que deixam a Síria, devastada pela guerra, percorrendo um longo e perigoso caminho na procura por um novo lar. O mesmo nos leva a refletir sobre a capacidade humana de superar seus limites e sobre as ligações entre esperança e resiliência.

O evento é uma iniciativa do psicólogo especializado Cleber José Aló de Moraes, com o patrocínio e parceria da APM Mogi Mirim e do Hospital 22 de Outubro.