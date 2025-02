Espaço Encena de fevereiro irá exibir o filme Capitão Fantástico

O Hospital 22 de Outubro, em parceria com a Associação Paulista de Medicina (APM) Mogi Mirim, convida a comunidade para participar do evento Espaço Encena de fevereiro, uma experiência que une cinema e saúde. O evento será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, às 14h30, no auditório da APM, localizado dentro do Hospital 22 de Outubro.

A atração do mês será o filme “Capitão Fantástico”. Na trama, um pai fora do comum cria seus seis filhos na natureza, em isolamento, longe das convenções da sociedade. Quando a vida familiar é desafiada, eles precisam enfrentar o mundo real com coragem, amor e muita personalidade. Uma história sobre liberdade, sacrifício e o verdadeiro significado de família.

O evento conta com a participação do ortodontista e entusiasta de filmes, Djalma Faria, que, após a exibição do filme, fará uma análise do filme, trazendo novas perspectivas sobre o enredo e discutindo suas lições.

Participe do evento, concorra a 10 ingressos para o Cineflix Buriti Shopping Mogi Guaçu e aproveite a oportunidade de interagir durante o coffee break, compartilhando suas impressões sobre o filme e refletindo sobre os temas abordados, além da exibição e análise do filme.

Como participar?

➡ Acesse o site e faça sua inscrição: www.hospital22deoutubro.com.br/inscricoes;

➡ Compareça no dia da exibição de janeiro e confirme sua presença;

➡ Participe das discussões sobre o filme e aguarde nosso sorteio.

*A entrada é gratuita e o evento também oferece certificado de participação.

Informações do evento

Data e horário: 22 de fevereiro de 2025, às 14h30

Local: Auditório APM (Dentro do Hospital 22 de Outubro)

Endereço: Av. 22 de Outubro, 733 – Jardim Santa Helena, Mogi Mirim – SP, 13806-050

Informações adicionais: Com início em 2019, o projeto Espaço Encena é uma parceria entre o Hospital 22 de Outubro e a APM Mogi Mirim, juntamente com o psicólogo Cleber José Aló de Moraes, que visa promover reflexões sobre saúde mental e bem-estar através da exibição de filmes, analisados sob a ótica da saúde por um profissional convidado. O evento acontece mensalmente no último sábado de cada mês.

