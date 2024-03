ESPETÁCULO ‘A PAIXÃO DE CRISTO’ TERÁ SESSÕES NOS DIAS 28 E 29

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

Vem aí mais uma edição do espetáculo A Paixão de Cristo. As apresentações serão nos dias 28 e 29 de março, às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna.

Também haverá A Paixão de Cristo Infantil, espetáculo voltado às crianças e jovens, com duas sessões no dia 29 de março, às 10h30 e às 16h, também no Teatro Municipal.

Os interessados deverão levar um litro de leite para a retirada do ingresso.

O espetáculo A Paixão de Cristo é uma realização da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.