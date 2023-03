Espetáculo “Paixão de Cristo” será realizado nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, nas dependências do Estádio Municipal “Wanderley José Vicentini”

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, se prepara para a realização de mais uma encenação da “Paixão de Cristo”. O espetáculo, que conta a história da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, acontecerá nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, às 19h30, no Estádio Municipal “Wanderley José Vicentini”. A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos com 1 hora de antecedência em frente ao Estádio Municipal.

A encenação da “Paixão de Cristo” em Pedreira já é tradição na cidade, reunindo centenas de pessoas em todos os seus anos de exibição. Para a edição deste ano, a organização promete uma apresentação ainda mais emocionante e grandiosa – o espetáculo terá cerca de duas horas de duração, e contará com efeitos especiais práticos e muitas novidades, como iluminação adequada e som de qualidade. A história será contada em cenários distintos, que incluem a Última Ceia, a Prisão de Jesus, a Flagelação, a Crucificação e a Ressurreição. A trilha sonora também será um destaque à parte, com músicas emocionantes que ajudarão a transmitir toda a intensidade da história.

O Secretário de Cultura e Economia Criativa, João Paulo Nascimento, ressalta a relevância do espetáculo para a Cultura e o Turismo da região. “O evento, que está em sua 33ª edição, com início em 1987, se tornou uma das principais atrações culturais da cidade. Este ano, cerca de 250 pessoas, incluindo atores, figurantes, bailarinos e cavaleiros estarão em cena. O evento conta com a participação de alunos do Centro Cultural de Pedreira, Escolas e Academias de Dança, bem como membros de comunidades religiosas e pessoas de diferentes profissões, como advogados, gerentes de supermercado, professoras de educação infantil e operadores de máquinas. Além de seu valor cultural, a encenação da ‘Paixão de Cristo’ é uma oportunidade única para refletir sobre valores importantes como amor, solidariedade e respeito ao próximo”, concluiu.

O Prefeito Fábio Polidoro ressalta o compromisso da Administração Municipal com a realização da peça, e com o fortalecimento da Cultura local. “A Prefeitura de Pedreira é parceira deste evento desde o início. Convido a todos os munícipes e visitantes a prestigiarem a encenação da ‘Paixão de Cristo’, um espetáculo emocionante que celebra a mensagem de amor e esperança deixada por Jesus Cristo”, concluiu.

Além da encenação no Estádio Municipal, a “Paixão de Cristo” também será realizada em outros locais de Pedreira – no dia 9 de abril, o espetáculo será apresentado no “Jardim Náutico Represa”, às 19h. Já no dia 7 de abril, a