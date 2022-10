Espetáculo teatral de incentivo à leitura será atração em escolas públicas de Indaiatuba nesta terça (18) e quarta-feira (19)

Show “Contando e Cantando Histórias” é dirigido e protagonizado pela

atriz Carla Fioroni, que se tornou sucesso absoluto entre as crianças

ao dar vida às gêmeras Ernestina e Matilde da novela Chiquititas do

SBT/Netflix _

A EMEB do Complexo Educacional Professora Laura Fahl Corrêa e a E.E.

Geraldo Eneas de Campos recebem nesta terça (18) e quarta-feira (19) o

espetáculo “Contando e Cantando Histórias”, dirigido e

protagonizado pela atriz Carla Fioroni. O show tem como objetivo

incentivar o hábito da leitura de forma lúdica, educativa e muito

divertida.

Com mais de 30 anos de carreira e sucesso absoluto entre crianças de

todas as idades no Brasil e no exterior, Carla protagonizou o remake de

Chiquititas (SBT/Netflix), vivendo as gêmeas Ernestina e Matilde.

Com cenário encantador, o espetáculo promete emocionar o público com

a releitura do clássico infantil “A Branca de Neve e os Sete Anões”. A

versão narrada durante a peça teatral foi escrita por Carla Fioroni,

que também assina o roteiro e a direção do show.

Com a ajuda da graciosa e divertida corujinha Chouette e da boneca

Emília, interpretadas pela atriz Meire Moraes, Carla traz suas

memórias de infância, músicas favoritas e sucessos de carreira,

incluindo canções que viraram hits da novela Chiquititas.

Realização

O show “Contando e Cantando Histórias” é uma realização do Governo

do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural de São

Paulo (PROAC), e da atriz e diretora Carla Fioroni, com patrocínio da

Tuberfil. O espetáculo conta com apoio da Prefeitura de Indaiatuba, da

Favorita Cultura & Esporte, da MM Produções e da Lumax Produções.

Apresentações

A primeira apresentação em Indaiatuba acontece nesta terça-feira

(18), às 10h e às 13h, na EMEB do Complexo Educacional Professora

Laura Fahl Corrêa, no Parque das Nações.

Na quarta-feira (19), será a vez da E.E. Geraldo Eneas de Campos, que

também terá duas apresentações: às 10h e às 13h.

Na sexta-feira (21), o espetáculo chega à cidade de Salto (SP) com

três apresentações na E.E. Professora Iracema Pinheiro Franco, no

Jardim Saltense: 9h, 10h30 e 13h30. Todas as apresentação são

exclusivas para alunos.

Inspiração

O show “Contando e Cantando Histórias” é inspirado no projeto

“Hora da História”, que nasceu no Instagram da atriz Carla Fioroni em

2020 e permaneceu no ar por 56 semanas. O programa com formato dinâmico

e jovem ressaltou a importância da leitura e a interatividade com a

plateia. Foi um grande sucesso! Carla leu histórias, entrevistou

personalidades, interagiu virtualmente com centenas de fãs de todo o

Brasil e por muitas vezes do exterior. A importância dos livros, da

leitura e do aprendizado foram sempre destaques nas pautas. Os programas

estão salvos e podem ser vistos no IGTV do Instagram @fioronicarla em 3

temporadas.

_ _

Carla Fioroni

É atriz, apresentadora, diretora, autora teatral e professora de

Teatro. Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp, Carla tem, em sua

carreira de quase 30 anos, trabalhos em todas as emissoras de TV, bem

como espetáculos de destaque no cenário teatral brasileiro.

Protagonizou por sete

anos a comédia “Trair e Coçar é Só Começar” (a peça brasileira de

maior temporada ininterrupta – destaque no Guiness Book por várias

vezes). Iniciou seu trabalho em TV na Rede Globo e também se destaca

por trabalhos na TV Bandeirantes, Record e SBT (onde fez parte do remake

de Chiquititas entre tantas outras novelas e programas). Em suas redes

sociais conta com mais de um milhão de seguidores!

SERVIÇO

Contando e Cantando Histórias – Com Carla Fioroni

Indaiatuba – exclusivo para alunos

Terça-feira (18) | 10h e 13h – _EMEB_

_do Complexo Educacional Professora Laura Fahl Corrêa_

Quarta-feira (19) | 10h e 13h – _E.E._

_Geraldo Eneas de Campos_

Salto – exclusivo para alunos

Sexta-feira (21) | 9h, 10h30 e 13h30 –

E.E. Professora Iracema Pinheiro Franco