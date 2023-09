Espírito Santo do Pinhal Assina Convênio para Construção de Nova Creche

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ASSINA CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE ESCOLA NA REGIÃO DO BAIRRO HÉLIO VERGUEIRO LEITE

Na última semana, a Prefeita Cristina Brandão assinou o Plano de Ação junto ao Governo do Estado de São Paulo para a construção de uma nova Creche Escola que atenderá 150 crianças de 0 a 5 anos da região dos bairros Hélio Vergueiro Leite, Jardim Brasil, Jardim São Manoel e Diva Sarcinelli, região que cresceu muito nos últimos anos e necessita de novas salas.

No dia, 30/08, a Diretora de Educação, Solange Izidoro, e o Assessor Pedagógico Rafael Colpani, estiveram em São Paulo no evento de assinatura do Convênio, com a presença do Secretário Estadual de Educação, Renato Feder, ao lado do Matheus, que representou o Deputado Estadual Barros Munhoz.

A Creche Escola é uma solicitação da Administração Municipal, junto com o Deputado, ao Governo no Estado e a construção está estimada no valor de R$4.795.972,97.