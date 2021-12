ESPÍRITO SANTO DO PINHAL RECEBE 700 CESTAS BÁSICAS

As cestas serão distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade social mediante a cadastro e encaminhamento do CRAS

O Fundo Social de Solidariedade de Espírito Santo do Pinhal recebeu uma doação de 700 cestas básicas do FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo), que serão destinadas aos que mais precisam.

As cestas são distribuídas as famílias em vulnerabilidade social mediante a cadastro e encaminhamento do CRAS.

A Administração Municipal aproveita a oportunidade para agradecer a TPL (Transportadora Pinhalense) que trouxe a cestas até o município, e ao FUSSESP, presidido pela Primeira-Dama do Estado, Bia Dória, pois essas cestas auxiliarão aos que mais precisam.