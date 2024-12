Esporte Clube Jardim Andrade é o Campeão do Futebol de Salão Veteranos 2024

A final do Campeonato Municipal de Futebol de Salão Veteranos 2024, foi disputada nesta quinta-feira, 12 de dezembro, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia, entre as equipes do Esporte Clube Jardim Andrade e Esporte Clube Santa Sofia.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, lembrou que 6 (seis) equipes estiveram disputando a competição. “Todos jogaram contra todos, com as semifinais sendo disputadas pelas 4 (quatro) melhores e a final entre as vencedoras”, concluiu.

O público lotou as arquibancadas do Ginásio de Esportes para torcer pelo seu time do coração. A partida foi muito disputada, com as equipes mostrado o porque chegaram a final, o resultado do primeiro tempo foi 1 a 1. Após o intervalo os artilheiros acertaram os pés e a partida terminou com a vitória do Esporte Clube Jardim Andrade por 4 a 3 frente ao Esporte Clube Santa Sofia.

A Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pela organização, premiou as equipes Campeã e Vice-campeã com medalhas e troféus, além do Artilheiro, o jogador Carlos Eduardo Pereira, do Jardim Andrade, com 20 gols, e a Defesa Menos Vazada, também do Jardim Andrade, com apenas 14 gols sofridos.