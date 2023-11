Esporte Clube Santa Sofia e West Ham são os campeões do Futebol de Salão Amador de Pedreira

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira promoveu na noite de quarta-feira, 08 de novembro, as finais das copas Prata – 2ª Divisão, e Ouro – 1ª Divisão, do Campeonato de Futebol de Salão Amador 2023, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão”.

Pela Copa de Prata – 2ª Divisão, estiveram disputando o título, as equipes do West Ham e Villareal, em jogo de muitos gols, o time do West Ham mostrou sua força e venceu pelo placar de 4 a 2.

Na Copa de Ouro – 1ª Divisão, a disputa foi entre os times do Esporte Clube Santa Sofia e Império, a partida foi eletrizante, envolvendo as torcidas em cada lance, terminando empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis o Santa Sofia foi mais eficiente e venceu o Império conquistando o título de Campeão do Futebol de Salão Amador de Pedreira no ano de 2023.

O Prefeito Fábio Polidoro, juntamente com os vereadores Rafinha Cavenaghi e Nenê do Pirajá, além do Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, realizaram a premiação das equipes com a entrega de medalhas e troféus a campeã da Taça de Prata, a equipe do West Ham e a vice-campeã Villareal, além dos artilheiros Leonardo Vitor dos Santos do Villareal e Willian Eduardo da Silva do Triunfo Junior que marcaram 10 gols cada. A Defesa Menos Vazada da 2ª Divisão foi a da equipe do Independente com apenas 11 gols sofridos.

Pela Copa Ouro – 1ª Divisão, foram premiadas as equipes do Esporte Clube Santa Sofia, grande Campeã, e a Império, vice-campeã com medalhas e troféus, além do Artilheiro, o jogador Jeferson Roberto de Jesus da equipe Só Canelas, que anotou 9 gols, e a Defesa Menos Vazada da equipe Império com apenas 7 gols sofridos durante toda a competição.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, parabenizou todas as equipes que estiveram disputando o Campeonato Municipal de Futebol de Salão Amador neste ano de 2023, além de todos os profissionais envolvidos em sua organização.