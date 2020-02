Esporte Clube Santa Sofia promoveu Campeonato Interno de Basquete em homenagem a “Zé Pintor”

O esportista José Carlos Pintor foi homenageado no último sábado, 8 de fevereiro, pelo Esporte Clube Santa Sofia, que promoveu um Campeonato Interno de Basquete com o nome de “Zé Pintor”, reunindo no total 6 equipes, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão”.

A final foi disputada entre os times Detroit Pistons e Chicago Bulls e após um jogo de muitas emoções o time do Detrit Pistons conquistou o título de Campeão com destaque para o empenho de seus jogadores: Pedro Gotardelo, Marcus Zaccaria, Pedrão, Lucas Santos, Lucas Paganini, Tomas e Guilherme Porcaro.

José Carlos Pintor recebeu como homenagem um Cartão de Prata com os seguintes dizeres: “Ao professor, técnico e amigo, José Carlos Pintor ‘Zé Pintor’, o agradecimento de todos os que de alguma forma participaram nesses mais de 50 anos de seu trabalho com o Basquete de forma a sempre contribuir na formação de atletas e acima de tudo, cidadãos do bem”.