Esporte e Assistência Social passam a contar com vans adaptadas 0km

Duas novas vans adaptadas conquistas pelo município junto ao Governo do Estado foram entregues hoje pelo prefeito Rodrigo Falsetti às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Esporte e Lazer. Os veículos possuem 9 lugares para passageiros e 3 para cadeiras de rodas, além de elevador de acesso e equipamentos de segurança que asseguram proteção e mobilidade a pessoas com deficiência.

De acordo com o prefeito, as vans, do programa Cidades Acessíveis, “se somam a outras conquistas importantes como cadeiras anfíbias para atividades aquáticas e cadeiras adaptadas para trilhas”. “Com apoio desta mobilização do Estado, conseguimos também um playground adaptado, já instalado no Centro Esportivo Nelson de Paula Bueno, e uma academia adaptada, instalada no Furno”, disse.

No setor de esportes, os automóveis atenderão com maior frequência os moradores que participam do projeto Guaçu Paralímpico, enquanto as cadeiras adaptadas para diferentes práticas poderão ser solicitadas à Secretaria por associações e escolas locais. Na área da assistência, por sua vez, o carro será usado para pessoas idosas e com deficiência que frequentam os serviços da Assistência Social, cuja mobilidade e participação são prejudicadas, devido à dificuldade de locomoção adequada para acessar os serviços socioassistenciais.