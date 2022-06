Esporte realiza campeonato Revelando Novos Talentos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Engenheiro Coelho realiza a partir da próxima sexta-feira (3), o campeonato Revelando Novos Talentos. O campeonato será realizado no Ginásio Poliesportivo Mário Covas e vai reunir os alunos das escolinhas de futebol da secretaria. Os jogos têm início logo pela manhã, a partir das 8h.

O diretor de esporte, Edivon Filho Soares dos Santos, explica que “no total, nós dividimos os nossos alunos em 8 equipes, nas categorias sub9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17. Teremos partidas durante todo o dia”.

A escolinha de futebol da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho é realizada no Estádio Municipal e é gratuita para os moradores da cidade. As aulas estão sob a coordenação do ex-jogador de futebol Wagner Augusto Gomes, que foi atleta de base do União São Joao, de Araras, jogou pelo Sport Club Corinthians Paulista, onde foi campeão brasileiro em 2005 e atuou até 2007. Em seguida, foi campeão estadual no Espírito Santo, em 2014, sendo eleito o melhor goleiro do campeonato. Para auxiliar nos trabalhos das escolinhas, está o atleta Ricardo Afonso Lopes Vieira, o Mabola. O atleta, que é natural da Guiné Bissau, já atuou em diversas escolinhas de futebol da região.

“Se você tem um filho, sobrinho ou conhece alguém nessa idade, faça a inscrição e participe da escolinha de futebol. Nosso esporte na cidade tem recebido um apoio muito grande da atual gestão. Estamos sempre em contato com times e nossos atletas têm sido destaque em toda a região. É uma experiência muito valiosa para as crianças”, convida Edivon

Inscrição

Para realizar a inscrição e participar das aulas, a crianças deve se dirigira até o ginásio municipal, acompanhada de um responsável. É necessário apresentar uma cópia do RG, uma cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4 da criança.

Vale destacar que, caso a criança apresente algum problema de saúde, é necessário apresentar o atestado médico no dia da inscrição.