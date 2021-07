Esporte realiza encontro de funcionários para troca de experiências

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou nos dias 7, 8 e 13 de julho encontros de capacitação e troca de experiências para cerca de 90 funcionários, entre professores, servidores dos centros esportivos e funcionários da área administrativa. As reuniões, além disso, tinham por objetivo apresentar aos colaboradores as atividades desenvolvidas no decorrer do primeiro semestre de 2021.

“Na maioria das vezes os funcionários têm conhecimento apenas do que se passa dentro do seu campo de atuação. Desta forma, a ideia foi encerrar os primeiros seis meses de atividades com uma integração da equipe, para que todos pudessem debater sobre os problemas enfrentados dentro de cada área específica e, assim, com a troca de experiências, melhorar o trabalho em conjunto”, explica secretário da pasta, Raphael Locatelli.

Segundo ele, a agenda serviu ainda para que fossem apresentadas propostas acerca de como possibilitar o acesso à atividade física, na busca de oferecer mais qualidade de vida ao munícipe, por meio de programas que abranjam toda a população.

“É sabido que o esporte e o lazer, como fenômenos sociais, vão além da concepção da prática de atividade física em tempo disponível. Constituem valiosos instrumentos de integração e inclusão social, que estimulam atitudes de cooperação, participação, ludicidade e cidadania”, avalia o secretário.

De acordo com Locatelli, o resultado do encontro foi muito positivo pois possibilitou discussões com a equipe sobre temas como gestão da infraestrutura, proteção do patrimônio desportivo e coordenação dos agentes envolvidos no desenvolvimento de práticas esportivas formais e não formais no município.