ESPORTES COLETIVOS ESTÃO PROIBIDOS EM AMPARO

A partir de hoje, 28 de maio, a prática de esportes e atividades coletivas está proibida em Amparo. A proibição é válida para espaços públicos e privados, inclusive ao ar livre. A prática de

esportes e atividades individuais está permitida, de acordo com o Plano São Paulo. Estúdios de pilates e personal trainers devem realizar atendimento individual e com agendamento. As academias podem funcionar com 40% da capacidade e também com hora marcada, de acordo com o Plano São Paulo. Os estabelecimentos que não cumprirem as determinações do decreto municipal estarão sujeitos à multa de R$2.000 e, em caso de reincidência do descumprimento, à suspensão das atividades por 30 dias.