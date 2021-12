Esportes realiza encerramento das aulas gratuitas de karatê

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou o encerramento das aulinhas gratuitas de karatê

Participaram do encerramento das aulinhas 27 alunos de 6 à 16 anos de ambos os sexos. As aulas são lecionadas pelo Professor Jean Vitor, na área de lazer do Condomínio Manuel Ferreira de Souza Bonsucesso 4, no bairro Recanto Novo Cosmópolis.

Os participantes da escolinha receberam durante todo o curso quimonos em comodato pela Secretaria de Esportes.

As aulas tiveram duração de quatro meses e abordaram as seguintes técnicas: Tsuki Waza (técnica de punhos e socos), Uke Waza (técnica de bloqueios e defesa), Shuto Waza (golpes de mão aberta com o gume da mão), Geri Waza (técnica de chutes), Goshin Jitsu (técnicas de defesa pessoal), Katas (técnicas de luta imaginária), Kumite (lutas de contato) e, além disso busca muita disciplina e organização durante a aula.

A previsão para novas inscrições é no mês de fevereiro de 2022. O esporte é um importante fator de integração na idade infantil. Por meio dele, crianças melhoram a autoestima, aprendem a conviver em grupo e até a desenvolver características de liderança.