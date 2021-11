Esportes realiza jogos amistosos contra Limeira

Na manhã do último sábado (06) a Secretaria de Esportes realizou no Ginásio Municipal jogos amistosos de futebol de campo.

Os jogos aconteceram no campo do Ginásio Municipal de Cosmópolis contra a equipe Abílio Pedro da cidade de Limeira. As categorias foram sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.

Confira os resultados:

Cosmópolis 1 x 4 Abílio Pedro Limeira (sub 11);

Cosmópolis 2 x 2 Abílio Pedro Limeira (sub 13);

Cosmópolis 2 x 1 Abílio Pedro Limeira (sub 15);

Cosmópolis 3 x 1 Abílio Pedro Limeira (sub 15).