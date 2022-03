Esse tal de Rock and Roll é a exposição de março no Espaço Cultural da ACIMG

Roquem é ele, quem é ele, esse tal de Roque Enrow? Fazendo um trocadilho com a música de Rita Lee, a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) recebe a exposição ‘Esse tal de Rock and Roll’, das artistas Andreia Nigra, Eli Cóvulo, Juliana Bueno e Valéria Darcádia, durante o mês de março.

A exposição é o resultado de um projeto realizado, em 2019, pelas artistas em parceria com a EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) e a Secretaria de Cultura.

Eli Cóvulo, explica que as quatro profissionais se reuniam toda segunda-feira de manhã no Centro Cultural, ao longo de oito meses, para a produção da mostra.

“Todas nós gostamos muito do estilo e resolvemos produzir as obras para comemorar o dia do rock. Na abertura tinha até banda tocando”, conta a artista sobre como a ideia da exposição nasceu.

A princípio a exposição aconteceu no Centro Cultural TUPEC e possuía mais de 70 obras que passeavam pela história do Rock, remontando a diferentes décadas e ídolos.

As técnicas utilizadas foram: acrílico sobre tela, madeira, violão, vinil, tvs, fita K7, disquetes e pintura em tecido.

As obras expõem alguns dos maiores ídolos do estilo musical: o rei, Elvis Presley, Janis Joplin, Cazuza, Rita Lee, Renato Russo, dentre outros.

Ficou curioso e quer muito ver a exposição? Venha para a Associação Comercial e se delicie com as obras expostas no Espaço Cultural da Instituição.

Serviço:

Exposição

Esse tal de Rock and Roll

Local: Espaço Cultural da Associação Comercial

Data: até dia 31 de março

Horário: de segunda-feira a quinta-feira das 09h às 17h30 e

sexta-feira das 09h às 16h30