Está chegando o Brazil Promotion Day Campinas e você é nosso convidado especial

Em um dia de evento você encontrará uma exposição com diversos fornecedores de brindes, presentes corporativos, serviços para eventos, soluções de merchandising para o ponto de venda, novas tecnologias e muito mais.

Paralelo à exposição, palestras incríveis serão apresentadas por experts do mercado com os temas mais quentes e relevantes da atualidade, como: comportamento do consumidor para 2023 (Tadeu Brettas), experiências para o mercado B2B (Ana Del Mar), vendas com marketing científico (Anderson Palma) e contribuição para as ações de trade marketing (Fernanda Dalben).

Legal, né?

A participação no evento é totalmente GRATUITA, mas o credenciamento é obrigatório.

APROVEITE e faça AGORA MESMO sua inscrição: bit.ly/3LxBe5R

Durante o evento seguiremos rigorosamente todos os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus:

💉 Apresentação do passaporte de vacinação para acesso

😷 Uso de máscara opcional, mas recomendada pela organização do evento

🧴 Totens de álcool 70% localizados em diversos pontos estratégicos para facilitar a higienização

📆 26/05, das 10h às 20h

📍 Vitória Hotel Concept – Nova Campinas – Campinas – SP

⭐ Visitação Gratuita