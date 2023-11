Estação Cultura recebe a estreia da exposição “Cicatrices” no domingo, 19 de novembro

Crédito: Fabiana Ribeiro/Divulgação

Artista e historiadora Dalila Zanon apresenta retratos de mulheres latino-americanas que são suas alunas do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Campinas

A artista e historiadora Dalila Zanon realiza a exposição “Cicatrices – Rostos de Mulheres Latino-Americanas” na Estação Cultura, com abertura à visitação no domingo, 19 de novembro, a partir das 15h. Esta é a primeira exposição das obras da artista, que expressa pela arte a realidade vivenciada em seu ofício como professora de História do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Campinas. A entrada é gratuita e a exposição tem financiamento do edital ProAC nº 47/2022 – Artistas Iniciantes/Produção e Realização de Projeto Cultura.

As histórias de vida de oito mulheres, sendo cinco imigrantes refugiadas haitianas e três migrantes brasileiras, seus pontos em comum e singularidades inspiraram Dalila a propor o projeto que resultou na exposição das imagens feitas dos rostos dessas mulheres. Na exposição, além da técnica do giz pastel, o público também poderá conferir peças feitas em mosaico e kintsugi, e outras expressões que dialogam com o trabalho proposto.

Há três anos, em seu processo criativo, Dalila utiliza um livro de história que é seu caderno de artista. Sobre as páginas impressas sobre o Brasil colonial (tema de sua pós-graduação), Dalila propõe uma sobreposição, pintando em giz pastel os retratos que se fundem com as páginas impressas, evidenciando que os sujeitos sempre estão inseridos em um contexto histórico.

A exposição tem a curadoria da professora doutora Cristina Maria, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFCE), também coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Rastros Urbanos @rastros.urbanos.

Sobre a artista

Dalila Zanon é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com ênfase em história religiosa do Brasil Colonial. É autora dos livros “Bispos de São Paulo: As Diretrizes da Igreja no Século XVIII” (São Paulo: Fapesp/AnnaBlume, 2012) e “O Poder dos Bispos no Império Português” (Curitiba: Prismas, 2017), e de vários artigos.

Atua como professora de história na rede pública municipal de Campinas. Leciona no ensino regular e EJA na EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto, desde 2003. É artista visual há cinco anos. Fez cursos de desenho e pintura não profissionalizantes ao longo destes anos.

A artista tem perfil comercial no Instagram desde 2019, @zanon_artes, onde divulga seus processos artísticos e realiza venda de suas obras. Participou da Bienal de Artes Oswaldo Goeldi, entre 4/11/22 e 11/2/23, com a obra Sonho. Participou da Exposição Guardiãs das Memórias, promovida pelo Grupo de Estudos Rastros Urbanos, no Museu de Arte da UFC (Mauac), com a obra Vó Alectícia, em 07/2023.

A mostra que estreia dia 19 de novembro na Estação Cultura de Campinas é sua primeira exposição individual.

Serviço:

Exposição “Cicatrices – Rostos de Mulheres Latino-Americanas”, de Dalila Zanon e curadoria de Cristina Maria

Dia e hora:

Abertura – dia 19/11 (domingo), às 15h.

Visitação – de 20/11 a 12/12, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h ou das 9h às 22h, se tiver evento na Estação Cultura

Onde: Estação Cultura de Campinas

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, centro

Evento é livre e gratuito