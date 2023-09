Estação Cultura recebe Feira Cultural do Samba no próximo domingo, 10

Crédito Foto: Divulgação/Paula Poltronix

Evento é gratuito e terá apresentação de shows com artistas regionais e internacionais; além de barracas com roupas e gastronomia

A Estação Cultura recebe no domingo, dia 10 de setembro, das 11h às 19h, a 1ª Feira Metropolitana Cultural do Samba em Campinas. O evento é gratuito, mas será arrecadado um quilo de alimento não perecível. Haverá shows musicais de artistas regionais e internacionais e barracas de gastronomia, roupas, bijuterias e acessórios.

A 1ª Feira Metropolitana Cultural do Samba em Campinas é parte do novo projeto de reestruturação da Liesca (Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas), com o objetivo de “promover a cultura do samba, histórias do samba, escolas de samba e tradições africanas”.

No local também haverá praça de alimentação e expositores de artesanatos e modas e espaço kids. Além dos shows musicais de artistas regionais e internacionais, a feira tem a conotação social, gerando renda e abrindo oportunidades para artesãos.

O evento tem apoio da Afro Mix, Samba e Resistência, Papo de Samba e Liesca – Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas.

Sobre a Liesca

Entidade fundada em 28 de maio de 1998, tem a finalidade de organizar e promover os desfiles das escolas de samba de Campinas, contando atualmente com 10 escolas de samba filiadas e três blocos de afoxés.

Após o ano de 2015 (ano do último desfile oficial na cidade), a Liesca vem com uma nova proposta, uma nova concepção de desfiles de escolas de samba, ou seja, profissionalizando as escolas de samba. Uma nova diretoria e conselho fiscal foram eleitos com mandato até 2027.

Atrações

Ilcéi Mirian

Maíra Guedes

Gui Fidélis

Seo Nelsinho Fidélis

Escola de samba Estrela D’alva

Escola de samba Rosa de Prata

Escola de samba Unidos do Shangai

DJ’S

Serviço

1ª Feira Metropolitana Cultural do Samba em Campinas

Dia: 10/9 (domingo)

Horário: das 11h até as 19h

Local: Estação Cultura – Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro.

Entrada gratuita, mas será arrecadado um quilo de alimento não perecível.