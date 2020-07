Estado avaliará a criação da sub-região do Circuito das Águas Paulista no Plano SP

O prefeito de Amparo e vice presidente do Consórcio do Circuito das Águas Paulista, Luiz Oscar Vitale Jacob participou na tarde desta terça-feira, 7/7, com prefeitos e representantes das nove cidades integrantes do consórcio turístico do Circuito das Águas Paulista de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo.

Na pauta, os municípios do polo turístico reivindicaram que a região seja separada da região administrativa de Campinas, no Plano SP, devido a realidade dos números relacionados ao coronavírus.

No decreto estadual, os municípios do Circuito das Águas têm que se adequar às regras da fase “vermelha” do Plano SP. Caso o reconhecimento da microrregião aconteça, o Circuito das Águas Paulista estaria na fase “amarela”, segundo os números apresentados.

“Foi uma reunião bem proveitosa e objetiva. Agradecemos o Governo do Estado, que rapidamente nos atendeu. Hoje, em Amparo, também tivemos uma reunião com o Ministério Público, via videoconferência, dando total transparência em nossos atos”, ressaltou o prefeito Jacob.

Os representantes do Circuito das Águas foram recebidos por Rubens Cury, secretário executivo de Desenvolvimento Regional. Em nome do Governo do Estado, o secretário se comprometeu a avaliar a solicitação dos municípios.