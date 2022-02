Estado de saúde de criança ferida durante tentativa de estupro é estável

A criança de 9 anos que foi ferida com faca durante tentativa de estupro, nesta quarta-feira (9), em Engenheiro Coelho, passa por exames na Santa Casa de Limeira (SP). Segundo assessoria da unidade de saúde o estado de saúde da menina é estável.

O homem de 43 anos que foi preso na tarde desta quarta-feira (9), em Engenheiro Coelho, era ex-padrasto de uma das vítimas. Ele é acusado de estuprar uma criança e ferir outra na manhã desta quarta-feira (9) no bairro universitário.

Segundo a mãe de uma das crianças, as duas meninas estavam voltando da escola quando o homem passou por elas e disse para que elas entrassem dentro do carro. Como ele era ex-padrasto de uma delas, as meninas entraram e ele as levou para a casa da ex-companheira. Dentro da casa, o suspeito pegou uma faca e pediu para que as crianças tirassem a roupa. Um delas se desesperou, começou a gritar por socorro e conseguiu sair correndo para pedir ajuda. A outra criança foi ferida com faca e o acusado fugiu do local.

A menina foi socorrida e levada pra a Santa Casa de Limeira (SP). O estado de saúde dela é estável e ela deve passar por exame de Raio-X.

Ainda segundo a ex-companheira do acusado, o homem tinha problemas com drogas e eles estavam separados. Ele foi capturado em Conchal pela Guarda Civil Municipal. A ocorrência está em andamento pela Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Coelho.