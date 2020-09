Estado de SP libera parcelamento de IPVA em atraso

A partir desta quarta-feira, 23, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo fará acordos com cidadãos que têm IPVAs – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores atrasados de 2019 e de anos anteriores. As dívidas poderão ser quitadas em dez vezes.

Os proprietários de veículos poderão limpar o nome por pagamentos em boleto bancário. O programa também serve para quem já fez acordo de parcelamento de dívida do IPVA anteriormente com a Procuradoria e não cumpriu.

Há dois anos, o Estado de SP permite o parcelamento do IPVA pendente. Em 2019 foram realizados 103.787 parcelamentos, totalizando R$ 162 milhões. Para 2020, a Procuradoria estima realizar 600 mil acordos sobre dívidas de 2018 e 2019, além dos IPVAs anteriores que já haviam sido parcelados.

Ficar em dívida no IPVA gera bloqueio: o proprietário do carro não consegue licenciar o veículo e fica impossibilitado de circular com ele no país, estando sujeito a multas e pontos na carteira de motorista.

Saiba como parcelar o IPVA atrasado