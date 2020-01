ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de esporte e lazer, abriu inscrições para o campeonato municipal de vôlei de praia que será realizado em março. A competição será dividida em duplas masculina e feminina e quartetos.

Os jogos serão disputados em dois dias. As duplas entram em quadra no dia 15 de março às 8h e quartetos no dia 29 de março às 8h.

Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 29 de fevereiro pelos telefones: (19) 9-9211-7054 ou 3867-1077.

A inscrição é gratuita. Basta informar o nome completo e o número do RG ou CPF.

Quem pode participar?

O campeonato é aberto a atletas de Jaguariúna e convidados. No caso das duplas, é obrigatório que um dos atletas tenha vínculo com o município. No quarteto, entre os 5 integrantes que podem ser inscritos, três devem ter vínculo com Jaguariúna.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Samuel Oliveira