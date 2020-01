ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIÚNA

Os interessados em concluir o Ensino Fundamental já podem fazer a inscrição para o Centro de Educação de Jovens e Adultos (C.E.J.A.) de Jaguariúna. A matrícula deve ser feita até o dia 31 de janeiro no C.E.J.A. “Profª. Yvone Poltronieri Santos”.

O horário de atendimento é das 7h às 16h. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: cópia do RG, cópia do comprovante de residência, cópia do cartão cidadão, declaração de trabalho, uma foto 3×4 e o histórico escolar.

Quem pode estudar no C.E.J.A.?

O segundo segmento do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) é voltado aos jovens que tenham mais que 15 anos de idade e adultos e que por algum motivo abandonaram os estudos e querem retomar.

O C.E.J.A. “Profª. Yvone Poltronieri Santos”, fica na Praça Benedito Bergamasco, s/nº – Nova Jaguariúna.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-3399.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Samuel Oliveira