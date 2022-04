ESTE MÊS TEM “JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA” NO BAIRRO ROSEIRA DE CIMA

A Prefeitura de Jaguariúna voltará a realizar, por meio do Fundo Social de Solidariedade, o programa “Jaguariúna Solidária” nos bairros da cidade. O primeiro que receberá a equipe e as os produtos que foram arrecadados será o Roseira de Cima.

Nos dias 19 e 20 serão doados sapatos, roupas e acessórios à população que vive em situação de vulnerabilidade.

A ação acontecerá no parque Maria Estela Bianco Torres, das 9h às 16h, e para receber a doação é necessário apresentar o Cartão Cidadão. Além disso, o Fundo Social também recomenda que cada pessoa leve uma sacola para carregar as roupas escolhidas.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Flora Reis, o “Jaguariúna Solidária” vem mais uma vez para cumprir a sua missão de oferecer cuidado e conforto para as famílias em situação de vulnerabilidade. “Essa é mais uma oportunidade de trabalhar por quem mais precisa. Queremos que as famílias sintam esse amor e acolhimento”, disse dona Flora.