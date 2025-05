Estiva Gerbi celebra 33 anos com festival cultural, esportivo e grandes shows

De 16 a 19 de maio, programação gratuita inclui apresentações musicais, atividades esportivas e ações solidárias

A cidade de Estiva Gerbi se prepara para uma grande festa em comemoração aos seus 33 anos de emancipação político-administrativa. De 16 a 19 de maio, a Avenida 19 de Maio será palco de um festival cultural e esportivo com entrada franca, reunindo artistas locais e nacionais, ações de cidadania e atividades para todas as idades.

A programação tem início na quinta-feira (16), a partir das 20h30, com apresentações musicais de Lorenah, DJ Ramon, Banda XNU, Magno e Marciel, Os Cotonetes do Brasil e Léo e Júnior.

Na sexta-feira (17), a cidade recebe uma série de atividades esportivas no C.E. Mário Rocha, incluindo torneios de futsal sub-08 e sub-10, vôlei e vôlei adaptado. Também haverá aulão de zumba, apresentação de muay thai e o tradicional Encontro de Carros Antigos a partir das 12h na Avenida 19 de Maio. Às 19h, será celebrada uma missa na Igreja Matriz, seguida por shows de Jhony Lucas & Ricardo, Davlu’s, Banda Show e ODA a partir das 20h30.

O destaque do sábado (18) será o culto na Igreja ICPI, às 8h30, e o aguardado MegaShow da Rádio Massa FM (93.1), com início às 16h. O evento contará com a presença de grandes nomes como Lucas & Luan, As Marcianas, Douglas & Vinícius, Patrícia & Manuella, Zé Henrique & Gabriel, Guto & Nando, Carlinhos DJ, PO Box, DJ Prodígio, Bruno & Henrique e Kauan Sena, entre outras atrações. A entrada é gratuita, mas a organização solicita a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades sociais do município.

O encerramento da programação acontece no domingo (19), com o hasteamento da bandeira às 8h, seguido de atividades recreativas gratuitas para crianças das 12h às 18h. Às 18h, haverá apresentações de dança, ballet e hip hop, culminando no show da cantora Ysadora Palash, às 20h.

A realização é da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, com apoio da Rádio Massa FM e da Secretaria de Esportes e Recreação. Com uma programação plural e acessível, a cidade reafirma seu compromisso com a cultura, o esporte e a inclusão social.