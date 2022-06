ESTIVA GERBI CONQUISTA NOVA AMBULÂNCIA PARA SAÚDE ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura de Estiva Gerbi, através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã desta quarta-feira (08), uma nova ambulância por meio do programa do Governo do Estado Nova Frota SP Não Para. O veículo será mais uma importante contribuição para a saúde do município.

O Secretário de Saúde, Sebastião Dias de Freitas Neto recebeu o veículo, já que a prefeita Cláudia Botelho está em compromisso oficial na baixada santista.

Pelo telefone, a chefe do Executivo agradeceu ao governo Estadual e também aos deputados que lutam pela cidade. “Em nosso governo, saúde é prioridade e queremos agradecer ao governador Rodrigo Garcia e aos deputados que têm investido em nossa cidade. Será muito valioso para o atendimento de nossa população”, cita a prefeita.