Estiva Gerbi inaugura Lar dos Animais com atendimento gratuito

A Prefeitura de Estiva Gerbi inaugurou no último sábado, 20, o Lar dos Animais “Patinhas”. A cerimônia de inauguração ocorreu através de transmissão ao vivo pelas redes sociais devido à pandemia do novo coronavírus.

O abrigo, que é um antigo desejo da população conta agora com 20 abrigos cobertos de tamanho padrão; Área de solário; Local para que possam ser preparadas refeições para os animais; Uma sala para tratamento; Uma sala para atendimento veterinário, como exames e aplicação de vacina; Um centro cirúrgico para procedimentos simples; Escritório de gerenciamento e Sala de quarentena.

O local conta com infraestrutura completa para atender cachorros e gatos doentes e/ou em situação de abandono que receberão tratamento e posteriormente serão encaminhados para adoção. Além disso, no local será realizada a vacinação, castração entre outros atendimentos de rotina.

A prefeita Claudia Botelho destacou a importância desse lar para atender os animais. “Nossa população sempre sonhou com um lar dos animais, e a administração municipal construiu esse abrigo, que vai acolher não só os cachorros da rua, gatos, como também outros animais que precisem de cuidados. O local conta agora com profissionais capacitados, garantindo a qualidade no atendimento”, enfatizou a prefeita.

O lar dos animais realiza atendimentos gratuitos de segunda à sexta-feira das 7:00 às 17:00 horas na Rua Valentim Gerbi, 177 – Centro.