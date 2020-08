Estiva Gerbi inicia construção do Anfiteatro Municipal com recursos do MIT

A população de Estiva Gerbi terá um local privilegiado para atividades de cultura e lazer. A Prefeitura de Estiva Gerbi iniciou a construção, na Avenida 19 de maio, do Anfiteatro Municipal para atividades de formação, realização de eventos, palestras, entre outros. Com investimentos de aproximadamente R$ 315 mil reais, a Administração ampliará o acesso à cultura e ao lazer.

O projeto contempla um anfiteatro com capacidade para 140 pessoas, área administrativa, sala de aula de uso misto e sanitários com total acessibilidade.

Para construir o Anfiteatro, a Prefeitura conta com auxílio financeiro do governo estadual, por meio da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que através do título de MIT – Município de Interesse Turístico, promove repasses anuais para o desenvolvimento do turismo local. A obra, que começou a ser executada, fica na Avenida 19 de maio, a principal da cidade. A área construída é de aproximadamente 310 m².

O secretário de Cultura e Turismo, Heitor Corrêa Dutra, adianta que o Anfiteatro disponibilizará para a comunidade oficinas de música, dança, teatro, entre outras atividades. O espaço também poderá ser utilizado para a promoção de palestras, shows e apresentações.

“As atividades que serão realizadas no Anfiteatro têm como público-alvo a população jovem com foco na formação cultural, artística e em ações que vão beneficiar o turismo, e também, atividades que envolvam o grupo da melhor idade e toda a comunidade em geral”, concluiu o secretário.