Estiva Gerbi recebe a primeira edição do Festival do Torresmo

De 08 a 10 de julho, a cidade de Estiva Gerbi recebe a primeira edição do Festival do Torresmo.



O Festival pretende movimentar a região e deixar o aroma irresistível da novidade. O evento acontece na Praça Comendador Lourenço Gerbi (Rua Augustinho De Colli, 15 – Centro), das 12h às 22h.

Os visitantes poderão se deliciar com um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

Com a presença do renomado e internacionalmente conhecido, chef Adan Garcia (especialista em porco), durante todos os dias do evento, o público também poderá conferir os mais variados pratos preparados por ele, como baião de dois, galinhada, arroz com suã e feijão tropeiro.

Haverá, também, incríveis cervejarias convidadas. Serão diversos rótulos com o que se produz de melhor na indústria cervejeira. Opções não faltarão e prometem agradar pessoas de todos os gostos.

E para os amantes do típico doce espanhol, as opções empolgam. Do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, entre outras combinações.

Para aproveitar o evento em grande estilo, atrações musicais marcam presença.

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. No evento haverá espaço kids e área pet friendly.

A organização é da Focus Produções e Eventos.

Serviço:

Festival do Torresmo de Estiva Gerbi

Data: 08 a 10 de julho

Horário: 12h às 22h

Local: Praça Comendador Lourenço Gerbi